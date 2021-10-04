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انطلاق أول مناورات روسية جزائرية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول مناورات روسية جزائرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 4 أكتوبر 2021

أعلنت روسيا، الإثنين، عن انطلاق مناورات عسكرية مع الجزائر تعد الأولى من نوعها بين الجانبين.

 

ونقلت وكالة"سبوتنيك" عن ممثل الدائرة العسكرية الجنوبية أن المناورات العسكرية بدأت في أوسيتيا الشمالية.

 

 

وأضاف: "في حقل تدريب (تاتارسكويه) التابع للدائرة العسكرية الجنوبية في أوسيتيا الشمالية حدث حفل افتتاح أول مناورات روسية جزائرية مشتركة".

 

وشارك في الحفل ممثلو قيادة الدائرة العسكرية الجنوبية وممثلو الجيش الجزائري. وستتواصل المناورات حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول.

 

كما أشارت الدائرة إلى أن المناورات تهدف لتعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.

 

فيما لم تعلن الجزائر عن التدريبات العسكرية حتى الساعة 3:35 ت.غ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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