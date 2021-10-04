قوات التحالف الدولي تعتقل اثنين من قيادات تنظيم داعش في ريف الرقة

محمد الفلاح - الإثنين 4 أكتوبر 2021

نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال في قرية شنينة جنوب مدينة الرقة، حيث تمكنت من اعتقال اثنين من قيادات تنظيم داعش الإرهابي.



كما تمكنت قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش من اعتقال عدة نساء داعشيات، كما قتل مدني أثناء وجوده قرب الموقع تزامنًا مع عملية الإنزال والمداهمة.

وكان المرصد السوري قد رصد، الأحد، عملية إنزال جوي لقوات التحالف الدولي في قرية شنينة بريف الرقة الشمالي.

وبحسب المعلومات الأولية فقد استهدفت عملية الإنزال منزلًا لأشخاص نازحين من ريف دير الزور، حيث جرى اعتقال جميع قاطني المنزل، وسط معلومات عن تنفيذ طيران التحالف غارة، استهدفت المنزل عقب اعتقال قاطنيه.

وتزامنت العملية العسكرية مع حملة تمشيط نفذتها قوات سوريا الديمقراطية للبحث عن خلايا تنظيم داعش في مزرعة تشرين شمال الرقة بدعم من مروحيات التحالف الدولي.