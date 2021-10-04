شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني العماني» يصدر التحذير «رقم8» لإعصار شاهين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية، التحذير رقم 8 للحالة المدارية لإعصار شاهين وذلك حسب ما توضحه آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة انخفاض تصنيف العاصفة المدارية شاهين إلى منخفض مداري يتمركز على محافظة الظاهرة.

ويستمر تأثير الحالة المدارية على محافظات الظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية بهطول أمطار غزيرة ( 70 إلى 200 ملم) تؤدي إلى فيضان الأودية مع هبوب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة (15 إلى 25

عقدة) قد تكون مصحوبة بهبات قوية أثناء هطول الأمطار. كما تستمر فرص هطول الأمطار المتفرقة متفاوتة الغزارة على محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية ومسندم.

ويكون البحر متوسط الموج على جميع سواحل السلطنة ويقدر ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وتهيب هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية

والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

هيئة الطيران