شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء : للتغلب على «دلتا» يجب أن يتجاوز معدل التطعيم 90% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتقد العديد من السلطات الطبية في الولايات المتحدة بأن معدل تطعيم السكان يجب أن يتجاوز نسبة 90 % من أجل الوصول إلى المستوى الأمثل من الحماية ضد كورونا.

وقال المسؤولون لصحيفة يو إس إيه توداي في تقرير نُشر يوم الأحد إن بروز السلالة دلتا من فيروس كورونا زاد من الحاجة الملحة لتطعيم الناس.

وقال توم مكارثي من دائرة رود آيلاند الصحية: "ما تعلمناه من السلالة دلتا والنظر إلى ما وراء دلتا، هو ضرورة منح السكان حماية حقيقية بأن تكون نسبة التطعيم أكثر من 90 %""