عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تستضيف اجتماع حماس لبحث الأسرى والحصار والإعمار

الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلنت مصادر فلسطينة الأحد اكتمال وصول وفد حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية إلى القاهرة حيث سيعقد الاجتماع الأول للمكتب السياسي بحضور كافة الأقاليم.



وقالت المصادر، إن أول اجتماع تعقده الحركة للمكتب السياسي الجديد، والذي يضم الأقاليم الثلاثة: غزة والضفة الغربية وخارج فلسطين، سيكون في القاهرة ، مضيفة أن الحركة تسعى للتعويل على الدور المصري وتكثيف مباحثاتها وبحضور كافة قادتها مع كبار المسؤولين المصريين بشأن التهدئة في غزة وصفقة تبادل الأسرى وإعادة الإعمار.

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات لحازم قاسم المتحدث باسم الحركة حماس أكد فيها أن وفد الحركة برئاسة هنية وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات تتركز حول العلاقات الثنائية مع مصر وتطويرها بما يخدم مصالح الفلسطينيين .

وذكر المتحدث أن المباحثات تتضمن ملفات تتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية وتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع وإعادة الإعمار ، مؤكدا على أهمية الدور المصري في خطوات تخفيف الحصار.

وأشار إلى أن ملف صفقة تبادل الأسرى يشهد طرح العديد من الأفكار من قبل عدة وفود تأتي إلى القطاع، مشددا على دور مصر في الملفات المتعلقة بشأن الصفقة.

يذكر أن مصر كانت قد أعلنت استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في يونيو الماضي لمناقشة ملفات عالقة والوصول لتوافقات حولها، تمهيدا لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني والاتفاق على آليات إعادة إعمار غزة، إلا أنها عادت وقررت التأجيل لمنح الفصائل فرصة للتشاور.

وقررت مصر وقتها منح الفصائل مزيدا من الوقت للتشاور والوصول إلى تفاهمات حول خلافات مرتبطة بملفات جذرية، يعتبرها الفلسطينيون سببا للانقسامات، ومن هذه الملفات وضعية منظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات.