الإعصار شاهين يتحول إلى عاصفة مدارية صوب شمال عُمان والإمارات

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محمد الفلاح - الإعصار شاهين يتحول إلى عاصفة مدارية صوب شمال عمان والإمارات

الإثنين 4 أكتوبر 2021

تحول الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة، وشهدت محافظتي شمالِ وجنوبِ الباطنة رياحا قوية وأمطارا صاحبت العاصفة المدارية، ما أدى لحدوث أضرار مادية في الممتلكات، قبل أن يخف مستوى هطول الأمطار في المحافظات القريبة من مسقط.



هذا وتتجه العاصفة إلى محافظة "مسندم" شمال سلطنة عمان، وإلى المناطقِ الشمالية من الإمارات.

وأشارت المنطقة الشرقية الإماراتية إلى استقرار الأجواء وانخفاض ارتفاع الأمواج، وقال إن فرق الطوارئ والأزمات في حالة تأهب لأي تطورات.

دخول عين الإعصار شاهين إلى اليابسة في عُمان

وفي وقت سابق الأحد، وصل إعصار شاهين المداري إلى نطاق اليابسة في شمال سلطنة عُمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

حسب تغريدة للوكالة في تويتر، دخل "عين الإعصار المداري حاليًا بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدًا ورياح شديدة سرعتها على جدار الإعصار ما بين ١٢٠ و ١٥٠ كيلومترًا في الساعة".

وأوضحت هيئة الأرصاد العُمانية أن هناك تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

وأفادت هيئة الأرصاد العُمانية، في وقت سابق من الأحد، بأن مركز الإعصار شاهين يبعد عن ولاية المصنعة 30 كم، و65 كم عن ولاية السويق، ومن المحتمل أن يعبُر مركز الإعصار بين الساعة السابعة والتاسعة مساءً بين ولايتي المصنعة والسويق.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان، أعلنت أن قطاع البحث والإنقاذ يتعامل مع بلاغ انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط، وأنباء أولية عن وجود محتجزين، إضافة إلى انتشال جثتين من تحت الأنقاض.

وقبلها أوردت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العماني بأن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ64 عقدة أي 116 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فإن قُطر عين الإعصار يبلغ ما بين 11 و14 كم.

وتزامنا، أعلن المركز العماني لإدارة الحالات الطارئة وفاة طفل بعد فقدانه بتجمعات مائية بولاية العامرات. وأضاف أنه تم تسجيل حالتي فقدان أحدهما لطفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات.

وتم إعادة جدولة كل الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار حتى إشعار آخر. ووجه المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بضرورة إخلاء عدة مناطق في العاصمة مسقط ومحافظة الظاهرة، حيث إن كميات الأمطار المتوقعة من شأنها أن تؤدي إلى فيضانات خاصة عند التقائها بأمواج البحر ونزول الأودية.

وقال المركز إنه تم تجهيز 136 مركز إيواء بالمحافظات المتوقع تأثرها بالإعصار، وأن قرابة 3 آلاف شخص لجأوا لمراكز الإيواء بالمحافظات المتضررة. كما أعلنت السلطات وقف الحركة في شوارع محافظة مسقط، عدا طريق مسقط السريع، وسوف يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار ⁧‫شاهين‬⁩ وانتهاء تأثيراته على المحافظة.

من جانبه أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي الأحد بأن الحالة المدارية "شاهين" تؤثر في الإمارة لاسيما في مدينة العين اعتبارا من الأحد 3 أكتوبر وحتى الثلاثاء 5 أكتوبر.

وأضافت أن ذلك يشمل تشكل سحب ركامية ماطرة وتدني مدى الرؤية وهبوب رياح شديدة السرعة واضطراب البحر وجريان السيول.

وأهاب المكتب بالجمهور اتخاذ إجراءات احتياطية منها أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة عند تدني الرؤية وعدم ارتياد البحر.

ومن جهته، أفاد الدفاع المدني العُماني بأنه تمت الاستجابة لعدة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وأنه تم إنقاذ عشرات الأشخاص خلال العملية، فيما أعلنت السلطات اليوم الأحد وغدا الاثنين، إجازة رسمية للمصالح والمدارس.

كما أدى الإعصار إلى قطع طرق رئيسية، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له، وقد أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل السيول الجارفة التي اجتاحت الطرقات في ولاية مطرح العمانية.

وقد أصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية، وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الإصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن مركز إعصار شاهين يبعد عن محافظة مسقط 80 كيلومترا، وأن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ135 كلم بالساعة.

وفجر الأحد، أصدرت هيئة الطيران المدني في عُمان التحذير رقم 3 حول الإعصار المداري شاهين في بحر العرب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العمانية على "تويتر".

وقالت الهيئة في بيان، إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري شاهين حالياً على دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.

كما أضافت أن مركز الإعصار المداري يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 عقدة (116 كم/ساعة).

فيضان أودية

كذلك أوضحت الهيئة أنه من المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة (40 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جداً (200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوبها ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية.

وقالت إن محافظتي مسندم وشمال الشرقية قد تتأثران بأمطار متفاوتة الغزارة (30 إلى 80 ملم) ورياح متوسطة إلى نشطة (15-25 عقدة).

البحر شديد الهيجان

كما أكدت أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم. ويقدر ارتفاع الموج 8-12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسطا إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2-3 أمتار).

إلى ذلك أهابت الهيئة بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

يذكر أن مركز الأخبار العماني، كان أفاد السبت، عن بدء إخلاء المواطنين في المناطق الساحلية بولايتي الخابورة وصحم إلى مراكز الإيواء.

خطة طوارئ وطنية

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، السبت، تفعيل خطة طوارئ وطنية لمواجهة التأثيرات المحتملة للإعصار شاهين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على تويتر، إن الخطة تشمل إعداد جدول مناوبة للإداريين في خطة الطوارئ وللأطباء والعاملين في المؤسسات الصحية، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع مخزون الديزل والغاز الطبي ومخزون المياه بالمؤسسات الصحية.

من جهته، وجه سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق، السبت، بتوفير "كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين"، أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الإعصار شاهين.

أعاصير ضربت عُمان

يذكر أن 46 إعصارا وصلت للسواحل العمانية خلال الـ130 سنة الماضية.

وفي الفترة الممتدة من 2010 – 2019، أثرت 5 أعاصير تأثيرًا مباشرًا على السواحل العمانية هي أشوبا، ولبان، وميكونو، وهيكا، إضافة إلى إعصار شابالا.

وقد وصلت 6 حالات لدرجة إعصار في بحر العرب، أعنفها كان إعصار جونو الذي وصل إلى الدرجة الخامسة، واعتبر من أكثر الأعاصير قوة، حيث بلغت الخسائر المسجلة جراء الإعصار حوالي 4 مليارات دولار، كما تسبب في وفاة قرابة الـ100 شخص.

تلا إعصار جونو بثلاث سنوات، إعصار فيت الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة أيضًا.

وقد تأثرت السلطنة تأثرا مباشرا بثلاث حالات هي جونو، وفيت، وعاصفة كيلا عام 1890، أكثر الأعاصير فتكا على الإطلاق.