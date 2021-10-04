شكرا لقرائتكم خبر عن مدني عمان ينقذ 3 أشخاص من مجرى الأودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق الإنقاذ العمانية بمحافظة مسقط من إنقاذ شخص بمجرى وادٍ بولاية بوشر من تأثير العاصفة المدارية (شاهين) ، كما تمكنت من إنقاذ شخصين بمجرى وادٍ بولاية العامرات، مبينة أن الجميع بصحة جيدة.

وقد أصدرت هيئة الطيران المدني في عمان أمس، التحذير رقم 7 حول الحالة المدارية التي من المحتمل أن تؤدي إلى فيضان الأودية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قوات السلطان المسلحة وفرت عددًا من المركبات والمعدات للدفاع المدني والإسعاف لاستخدامها في عمليات التحميل ونقل المواد اللازمة للمتضررين في إطار جهودها الوطنية للتعامل مع الحالة المدارية (شاهين).