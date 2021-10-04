عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد بن سلمان يبحث مع لودريان المستجدات الدولية

الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأحد، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "المستجدات الإقليمية والدولية".



ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن "الأمير محمد بن سلمان استقبل الأحد وزير الخارجية الفرنسي".

وأوضحت أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها".

كما تباحث الجانبان حول "المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى المملكة فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.