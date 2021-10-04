شكرا لقرائتكم خبر عن نواب التنسيقية يفحصون شكوى تضرر أسرة مسن بالشرقية من إزالة درجتين سلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن قرب واقعة إزالة درج سلم منزل الشيخ محمد خفاجة بقرية كفر عجيبة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، مما دفع نواب التنسيقية لتبنى الواقعة وفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.

وتوجه الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن التنسيقية لمحل الواقعة للوقوف على تفاصيلها، والتقى أسرة الشيخ خفاجى والتى عرضت شكواها على نائب التنسيقية الذى توجه إلى الوحدة المحلية، ثم عاد إلى الأسرة مرة أخرى برفقة الدكتورة سحر لطفى رئيس مركز ههيا، وتم معاينة تفاصيل المشكلة والاطلاع عليها واقعيا من قبل الجهة المختصة والتوصل إلى حل يرضى أطراف المشكلة.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الاهتمام بمشاكل المواطن المصرى وبخاصة ذوى الهمم للارتقاء بالوطن والاهتمام بالحالات الانسانية والسعى إلى توفير حياة كريمة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.