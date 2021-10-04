اليوم.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تعقد جامعة الأزهر، في ال١٢ من ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، عبر الرابط التالي:

كان الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم، أعلن أن التسكين بالمدن الجامعية لطلاب النقل والفرق النهائية يسبقه بعض الإجراءات.

وأوضح في بيان له، أن هذه الإجراءات تتضمن: دفع رسوم المدينة باستخدام خدمة فوري على كود دفع: 6451 يعقب ذلك دخول على الرابط التالي :

وأشار الشربيني إلى أنه يوجد ثلاث أوراق تشمل طلب التحاق بالمدن الجامعية، و استمارة الكشف الطبي، إضافة إلى إخطار السكن.

ولفت إلى أنه في حال وجود بيانات غير مستكملة، يتم استيفاؤها ثم طباعتها ووضعها فى ملف، وإفادة بتلقي جرعة أو جرعتي لقاح كورونا من الإدارة الطبية أو أي جهة أخرى، يتوجه بعدها الطالب إلى المدينة الجامعية بناء على المواعيد التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

وتبدأ جامعة الأزهر، اليوم، تسكين طلاب النقل والفرق النهائية بالمدينة الجامعية بمدينة نصر، استعداد لبدء العام الدراسي الجديد في التاسع من أكتوبر الجاري.

وينشر "الخليج 365" جدول تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، والذي جاء كما يلي:

- تخصيص يوم الاثنين لتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز يالسكن العادي.

- تخصيص الثلاثاء لتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز بالسكن الاقتصادي.

- الأربعاء لتسكين الحاصلين على تقدير جيد جدا في السكن العادي.

- الخميس لتسكين الحاصلين علي تقدير جيد جدا في السكن الاقتصادي.

- تخصيص السبت المقبل، عن التقديم بالأيام المخصصة من الحاصلين على ممتاز.

- تخصيص الأحد المقبل لتسكين المتخلفين من الحاصلين على جيد جدا.