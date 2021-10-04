250 ألف عسكري لتأمين الانتخابات العراقية

وقال الشمري، للصحفيين، إن الخطة الأمنية اعتمدت نشر أكثر من 250 ألفا من القوات العسكرية والأمنية لتأمين الحماية لأكثر من 8273 مركزا انتخابيا في 18محافظة عراقية.
وذكر أن صناديق الاقتراع ستدخل إلى المراكز الانتخابية في الخامس من الشهر الجاري، وتم تأمين كل الاستحضارات الأمنية، لافتا إلى أن جميع مراكز خزن صناديق الاقتراع مؤمنة بشكل جيد وقوى، وتم نشر القوات العراقية في الشوارع.
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