الجزائر تكثف الضغط على باريس

أعربت الجزائر مجددا عن غضبها حيال «تصريحات لا مسؤولة» أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقررت حظر عبور الطائرات العسكرية الفرنسية المتّجهة إلى منطقة الساحل والصحراء في أجوائها، وذلك غداة استدعائها سفيرها لدى فرنسا.

وأثارت تصريحات نُسبت إلى الرئيس الفرنسي في صحيفة لوموند الفرنسية نشرتها وسائل إعلام جزائرية ولم تنفها الرئاسة الفرنسية غضب الجزائر. واعتبر ماكرون في تصريحاته أن الجزائر قامت بعد استقلالها في 1962 على «إرث من الماضي» حافظ عليه «النظام السياسي العسكري».

الطائرات العسكرية

وقال الناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل باسكال إياني في تصريح لوكالة فرانس برس «لدى تقديم مخططات لرحلتي طائرتين، علمنا أن الجزائريين سيغلقون المجال الجوي فوق أراضيهم أمام الطائرات العسكرية الفرنسية»، علما أنها تستخدم عادة مجالها الجوي لدخول ومغادرة منطقة الساحل حيث تنتشر قواتها في إطار عملية برخان.

وأكد إياني بذلك معلومات كانت قد نشرتها صحيفة «لو فيغارو».

وأوضح المتحدث أن هيئة الأركان العامة لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا القرار. وتعذّر على فرانس برس الحصول على تعليق بهذا الشأن من وزارة الخارجية الفرنسية.

وشدد على محدودية تأثير هذه الخطوة على تدفق الدعم، مشيرا إلى أن «الطائرات سيتعين عليها أن تعدل مخططات تحليقها»، مؤكدا أن ذلك «لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية» التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل.

وشدد المتحدث على أن الطلعات الفرنسية الاستطلاعية في منطقة الساحل والتي عادة ما تنفّذ بواسطة طائرات مسيّرة من نوع ريبر لن تتأثر، بما أن هذه الطائرات تنطلق من نيامي في النيجر ولا تحلّق في أجواء الجزائر.

قيود على التأشيرات

ويأتي حظر تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في أجواء الجزائر في مرحلة بالغة الحساسية بالنسبة لهيئة الأركان العامة الفرنسية، التي تجري منذ أسابيع إعادة تنظيم لقواتها في منطقة الساحل والصحراء وخصوصا في شمال مالي عند الحدود مع الجزائر.

وتعمد فرنسا إلى إخلاء قواعد عسكرية في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت) فيما تعتزم خفض عديد قواتها في منطقة الساحل بحلول العام 2023 من خمسة آلاف حاليا إلى 2500 أو ثلاثة آلاف عنصر.

- شهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية مؤخرا توترا كبيرا مع قرب موعد الذكرى السنوية الستين لنهاية حرب الجزائر واستقلال البلاد.

- أثارت تصريحات للرئيس الفرنسي بصحيفة لوموند غضب الجزائر

- أكد ماكرون في هذه التصريحات على أن «الحوار جيد مع الرئيس (الجزائري عبد المجيد) تبون». لكنه أضاف «أرى أنه عالق في نظام صعب جدا».

- أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أنها ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات.