حريق يدمر جسرا تاريخيا في روما

وقال رجال الإطفاء إن الحريق اندلع بالقرب من حي أوستينسي، وذكرالتليفزيون الإيطالي الحكومي، أنه لم يصب أحد في الحريق، الذي اندلع في جسر الصناعة، لكن تم إجلاء ثلاثة نوادٍ ليلية، بالقرب من حي يطل على ضفة النهر، ويقطنه الشباب كإجراء احترازي.
فيما أوضحت الإذاعة الرسمية أن السلطات، تعتقد أن الحريق ربما يكون قد اندلع، بسبب انفجار عبوة غاز للطهي، من قبل أحد المشردين.
وانقطع جزء من ممر المشاة الخارجي للجسر، الذي يمتد أسفل الطريق، الذي يحمل خطوط المرافق، وسقط في نهر التيبر.
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