الكاظمي للشباب: موعدنا في 10 تشرين الأول لصنع التغيير

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنّ “شبابنا هم الطليعة الّتي يعتمد عليها الشعب، من أجل إحداث التغيير والإصلاح”.

وقال: “بوعيكم ووطنيّتكم وبإصراركم على صنع المستقبل، تصبح الانتخابات عرساً وطنيّاً”.

وتوجّه إليهم، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “إنتخب من يحفظ وحدة العراق ومساره وسيادته، إنتخب من يمثّل روح الوطنيّة العراقيّة”، مؤكّدًا أنّ “موعدنا 10 تشرين الأوّل، لصنع التغيير”.

ومن المقّرر أن تجري في العاشر من تشرين الأوّل الحالي، الانتخابات التشريعية المبكرة لانتخاب مجلس نواب جديد للبلاد، لمدّة 4 سنوات.

العراق الانتخابات التشريعية مصطفى الكاظمي