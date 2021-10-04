شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مرعب.. لحظة انفجار «مجمع كهرباء» في عمان نتيجة الإعصار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يواصل إعصار شاهين، اجتياح مناطق ساحلية بسلطنة عمان مخلّفاً دماراً كبيراً في البنية الأساسية والمنازل والطرق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً يوثق لحظة انفجار مجمع كهرباء بولاية الرستاق في عُمان، وذلك بسبب إعصار شاهين.

ويظهر في الفيديو لحظات انفجار المجمع بشكل مرعب، وهو ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن الولاية العمانية.

وتفاعل المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفيديو داعين بالسلامة لكل الشعب العماني وأن يمر هذا الإعصار بأمان على الجميع، معبرين عن تعاطفهم مع السلطنة في ما تواجهه من إعصار مدمر.