شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تمول 60 ألف مشروع بالقرى الأكثر احتياجا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى مبادرة حياة كريمة لتوفير مصادر دخل للقرى الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تمويل عدد كبير من المشروعات الصغيرة بالمحافظات المختلفة، وقدم جهاز تنمية المشروعات تمويل بقيمة 424.6 مليون جنيه بالقرى المستهدفة خلال النصف الاول من العام الجاري شملت تمويل 2025 مشروع صغير و15.704 مشروع متناهي الصغر.

ومن المنتظر أن يقوم جهاز تمويل المشروعات بتمويل 60 ألف مشروع مما يفتح الباب أمام آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب من قاطنى القرى الأكثر احتياجا في مصر.

وترتكز مبادرة حياة كريمة على تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث تحسن نوعى بمعيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية. وتنعكس هذه المرتكزات فى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من مسكن ملائم وخدمات صحية وتعليمية لائقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يضع هذه المبادرة على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث وجه الوزراء بمتابعة تفاصيل تنفيذ المشروعات بأنفسهم، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى هي الأصعب لأنها تتضمن جملة من التحديات والتنسيقات مع الوزارات والجهات المختلفة، حيث تدخل جميع الوزارات لأول مرة لتنفيذ مختلف الخدمات في توقيت واحد، في الوقت الذي ستكون الأمور فيه خلال المرحلتين الثانية والثالثة، أيسر وأسرع.