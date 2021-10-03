رئيس أوغندا يحضر احتفال بلاده بالعيد الوطني في إكسبو 2020 دبي

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

حضر الرئيس يوري كاغوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، اليوم الأحد، احتفال بلاده بالعيد الوطني في موقع إكسبو 2020 دبي.



وبدأ الاحتفال بمراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، تبعها إلقاء كلمات وعرض ثقافي مميز، ثم إحاطة إعلامية حول فرص الأعمال في أوغندا.

واستقبل الرئيس الأوغندي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، و الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك، وزير دولة، و ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في شرق أفريقيا، وواحدة من البلدان التي تضم شريحة واسعة من السكان الشباب على مستوى العالم، فإن وجود أوغندا في إكسبو 2020 دبي مهم لتسليط الضوء على رحلتها نحو النمو والتنمية".

رافق الرئيس موسيفيني أيضاً وفدٌ أوغندي يضم رئيس البرلمان جاكوب لوكوري أولانيا، والنائبة الثالثة لرئيس وزراء أوغندا روكيا ناكاداما إيسانغا، ووزير الخارجية الأوغندي الحاج أبو بكر جيجي أودونغو. وقام الوفد بجولة في الموقع، تشمل جناح القيادة وجناح الإمارات العربية المتحدة، حيث ناقش الوفد فرص التجارة والأعمال خلال مؤتمر عقد بعد الظهر.

تشارك أوغندا في إكسبو 2020 دبي بجناح تحت شعار "المكان المناسب، والزمان المناسب"؛ ويأخذ جناحها الزوارَ في رحلة تربط بين الأزمنة والعصور والأماكن المختلفة، ويوفر مشاهدة لكيفية تلاقي المغامرات والفرص، فضلا عن تجربة تفاعلية لمراقبة الطيور ومعرفة أنواعها، واختبار الموطن الحقيقي للغوريلا الجبلية من خلال تقنية الواقع المعزز.

ويُجسّد جناح أوغندا في منطقة الفرص مكانتها كمركز رئيسي للتجارة والتنقل والخدمات اللوجستية، وأيضا الأهمية الإقليمية التي تحظى بها. ويمكن للزوار اسكتشاف أروع المعالم في أوغندا بما في ذلك جزر سيسي، التي توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة المائي