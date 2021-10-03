خبير مناخ: الليلة وغدا هي ذروة إعصار “شاهين”

قال الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، إن إعصار شاهين يضرب سلطنة عمان بقوة خلال اللحظات الحالية، حيث تتعرض السلطنة لموجة من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، وسط ارتفاع الأمواج.

وأضاف “المسند” في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الأحد: ” إعصار شاهين يضرب اليابس العماني خلال اللحظة بثلاث قوى قد تكون موجعة، أمطار غزيرة، رياح عاتية، وأمواج عالية، وتبقى هذه الليلة ويوم غد ذروة الحالة.. هذا والله أعلم”.