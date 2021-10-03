شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة بيئية.. تسرب نفطي كبير قبالة كاليفورنيا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف عمدة هنتنغتون بيتش أمس الأحد تسربا نفطيا كبيرا قبالة الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا الأمريكية بأنه "كارثة بيئية" ، حيث تسبب خرق خط أنابيب نفط في نفوق أسماك وحيوانات. الطيور متناثرة على الرمال والأراضي الرطبة البحرية مسدودة بالزيت.

وقال كيم كار ، عمدة هنتنغتون بيتش، في مؤتمر صحفي، إن ما يقدر بـ 126 ألف جالون ، أو 3000 برميل، انتشر في بقعة نفطية تغطي حوالي 13 ميلًا مربعًا من المحيط الهادئ منذ الإبلاغ عنها لأول مرة صباح يوم السبت.

وأضاف كار ، الذي وصف التسرب بأنه "كارثة بيئية محتملة": "أراضينا الرطبة تتدهور وأجزاء من ساحلنا مغطاة الآن بالنفط".

نتج التسرب عن خرق متصل بمنصة إيلي النفطية وامتد من رصيف شاطئ هنتنغتون وصولاً إلى شاطئ نيوبورت، وهو امتداد للساحل الجنوبي يشتهر براكبي الأمواج والحمامات الشمسية.