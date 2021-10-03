شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط 47 عملية هجرة غير شرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبط حرس الحدود البحري التونسي 47 عملية هجرة غير شرعية أوقفت على إثرها 648 غير شرعي.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة تمت نجدتهم بعد أن تسربت مياه البحر إلى المراكب التي كانوا يستغلونها في عملية الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية.

وأضافت المصادر أنه تم خلال عمليات حجز 28 مركبا بحريا ومحركات ومبالغ مالية مهمة، مشيرة إلى أنه تم إحالة جميع الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير القانونية في حقهم.