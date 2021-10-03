شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 إثر سقوط طائرة فوق مبنى بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة خاصة أقلعت من لينيت متجهة إلى أولبيا، فوق مبنى في مارينانو، بسان دوناتو ميلانو وتوفي جميع الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متنها، "طيار ، مساعد طيار ، خمسة بالغين وطفل". وأوضحت مساعدة المدعي العام تيزيانا سيسيليانو أن الضحايا جميعهم أجانب.

وسقطت الطائرة على مبنى فارغ قيد التجديد يستخدم كمكاتب ومواقف للحافلات. وسمع سكان المنطقة هسهسة مدوية ثم دوي انفجار ناتج عن الاصطدام، وكان للطائرة تأثير عنيف للغاية على سطح المبنى.