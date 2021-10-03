انت الان تتابع خبر قائد شرطة بغداد يؤكد على انتشار اطواق الحماية والتحصينات لمراكز الاقتراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي، الأحد، على انتشار اطواق الحماية والتحصينات لمراكز الاقتراع.