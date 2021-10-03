انت الان تتابع خبر قائد شرطة بغداد يؤكد على انتشار اطواق الحماية والتحصينات لمراكز الاقتراع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي، الأحد، على انتشار اطواق الحماية والتحصينات لمراكز الاقتراع.
وقالت شرطة بغداد في بيان، إن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي اشرف على الممارسة الثانية لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية".
وأضافت أن الموسوي "أكد على انتشار اطواق الحماية والتحصينات لمراكز الاقتراع وضرورة تواجد مدراء الاقسام والافواج وكافة الضباط على رأس قطعاتهم".