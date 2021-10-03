الإعلام الأمني تعلن تدمير وكر 'للإرهابيين' في وادي الثلاب

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن تدمير وكر "للإرهابيين" في وادي الثلاب بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من هيئة الاستخبارات/ خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وبعد مراقبة تحركات عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الثلاب ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات ديالى، تم توجيه ضربة جوية بواسطة طائرات القوة الجوية".

وأضافت أن الضربة "أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين".