شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": القضية السكانية و4 مشروعات قوانين ضمن أولوياتنا بدور الانعقاد الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن القضية السكانية ستستحوذ على اهتمام لجنة التضامن، وستكون على رأس أولوياتها في دور الانعقاد الثاني للمجلس.

وأضاف "القصبى"، في تصريحات له اليوم، عقب فوزه برئاسة لجنة التضامن الاجتماعي في دور الانعقاد الثاني، أن اللجنة سوف تناقش عدة قوانين أبرزها قانون حقوق المسنين وقانون صندوق دعم المرأة وقانون المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للسكان، والقضايا الخاصة بتنمية الأسرة .

وقال القصبى، إن لجنة التضامن الاجتماعى بصدد تلقى المقترحات بقوانين من أعضاء اللجنة واعتمادها عقب الاجتماع بهم بعد تلقى المقترحات من كافة الأعضاء لتضاف إلى أجندة اللجنة التشريعية .

جدير بالذكر، أن انتخابات هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أسفرت، عن اختيار الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيسا للجنة، وفوز النائبين أحمد فتحى ورضوى جعفر بمقعدى الوكيلين، فيما حسم النائب حسن المير مقعد أمين سر اللجنة.