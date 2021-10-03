إصابة سائق قطار بأسوان قذفه أطفال بالحجارة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أصيب سائق قطار ركاب إدفو أسوان، اليوم الأحد، بجرح قطعي في الوجه والصدر بسبب قيام أطفال مجهولين بإلقاء الحجارة على القطار أثناء مروره بدائرة مركز دراو، وجرى إسعاف السائق واستكمل رحلته إلى محطة مدينة أسوان دون تعطيل للحركة.

تلقت المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، إخطارًا بأنه أثناء مرور قطار رقم 738 ركاب إدفو بالجرار 3941، فى المنطقة ما بين محطتى دراو وبلانه، فوجئ سائق القطار يدعى محمود محمد هميمى، بقيام مجموعة من الصبية بإلقاء الحجارة تجاه القطار، ما تسبب في إصابته، وقد أجرى مساعده الإسعافات الأولية له، واستكمل رحلة القطار دون تعطيل أو تأخير للرحلة أو لحركة القطارات.

جرى إخطار مباحث النقل والمواصلات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.​