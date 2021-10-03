طالبان تطلق عملية ضد خلية نائمة تابعة لتنظيم داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ)

أطلقت قوات حركة طالبان عملية ضد خلية نائمة تابعة لتنظيم "داعش" في كابول بعد ساعات من تفجير قرب جنازة والدة كبير المتحدثين باسم طالبان ذبيح الله مجاهد .

وكتب عضو طالبان محمد جلال على موقع تويتر "إرهابيو داعش محاصرون في منزل في منطقة خيرخانة بمدينة كابول.. تم تحييد ثلاثة من إرهابيي ولاية خراسان الإسلامية بواسطة أحزمتهم الخاصة."

وقال اثنان من سكان المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية إنهم سمعوا أصوات اشتباكات مكثفة لعدة ساعات.

وذكر أحد سكان المنطقة "ما زلنا نسمعها (الاشتباكات) لكننا لا نعرف ما الذي يحدث. لقد تضرر عدد من المنازل نتيجة الاشتباكات. بعض المناطق تحترق مثل محطات الوقود والغاز".