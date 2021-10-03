"خناقة شوارع في المرج وكواليس مقتل شاب في أبو النمرس".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الأم جثة والزوج والابن خلف القضبان.. سر طلقة عصفت بأسرة كاملة في الصف

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن مفاجأة في مصرع ربة منزل بطلقة طائشة من سلاح زوجها بمركز الصف جنوب الجيزة.

دافع عن أخته فدفع حياته الثمن.. كواليس مقتل شاب في أبو النمرس

دفع شاب حياته ثمنا لدفاعه عن عرض شقيقته أثناء حضورهما حفل زفاف بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية "خلية المرابطين" لـ 26 أكتوبر

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 11 متهمًا على خلفية اتهامهم للالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج في القضية المعروفة بـ "خلية المرابطون 2" لجلسة ٢٦ أكتوبر.

"عراة" مُسلحين.. ضبط 4 أشخاص أشعلوا نيران احتفالًا بنقل أثاث عُرس في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول بعض الصور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن قيام بعض الأشخاص بحيازة أسلحة بيضاء و"عراة" وإشعال النيران خلال الاحتفال بحفل زفاف بمحافظة قنا.

صداقة "فيسبوك".. سيدة تُحرض 3 أشخاص على سرقة آخر بالبحيرة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة الاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالبحيرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

أصابوا ضحاياهم بـ"كتر".. حبس المتهمين بسرقة المواطنين في مصر القديمة

أمرت جهات التحقيق بحبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

"خناقة شوارع".. حبس مقاول قتل مواطن في المرج 4 أيام

أمرت جهات التحقيق، بحبس مقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مواطن خلال مشاجرة بالمرج.

تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ 3 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 3 نوفمبر.