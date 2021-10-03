11 مليون ملف سري.. "وثائق باندورا" تفضح أسراراً مالية لرؤساء دول ومئات السياسيين



كشفت "وثائق باندورا" التي أنتجها تحقيق استقصائي عالمي واسع النطاق قاده "الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية" ICIJ أسراراً مالية لـ 35 من قادة العالم الحاليين والسابقين، وأكثر من 330 سياسياً ومسؤولاً عاماً في 91 دولة وإقليماً، ومجموعة عالمية من الفنانين والفارّين والمتهمين بالقتل.





وتكشف السجلات المسربة أن العديد من اللاعبين الأقوياء الذين يمكن أن يساعدوا في إنهاء نظام الأوفشور يعمدون بدلاً من ذلك إلى الاستفادة منه.



وهم في هذا السياق، خبّأوا الأصول في شركات سرية وصناديق ائتمانية، في الوقت الذي لا تفعل حكوماتهم شيئاً يُذكر لإبطاء التدفق العالمي للأموال غير المشروعة التي تُثري المجرمين وتفقر الدول.



ويقول الاتحاد الدولي إنه حصل في هذا الإطار على أكثر من 11.9 مليون ملف سري، وقاد فريقاً مكوّناً من أكثر من 600 صحافي من 150 منفذاً إخبارياً أمضوا عامين في غربلة الملفات، كما تعقب المصادر التي يصعب العثور عليها والبحث في سجلات المحكمة، وغيرها من الوثائق العامة من عشرات البلدان.



وكان الاتحاد قد أعلن في تغريدة أمس السبت أنه سينشر الأحد عند الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش "أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن"، بناءً على 11.9 مليون وثيقة مسربة "تغطي جميع أنحاء العالم".





والتحقيق الذي أطلق عليه اسم "وثائق باندورا" ثمرة عمل أكثر من 600 صحافي في 117 دولة، بحسب الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.