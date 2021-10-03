آخر صرعات نظام الأسد.. لا شهادات لخريجي الجامعة إلا بهذا الشرط!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 8 ثواني

يستمر نظام الأسد في انتهاج سياسة التضييق التي مارسها لعقود ولا يزال، خاصة تلك التي يفرضها على شريحة الشباب، المتضرر الأكبر من سياسة البعث في إدارة شؤون البلاد، الأمر الذي دفع بعشرات الآلاف من الشباب المتعلم والحرفي لمغادرة سوريا بحثاً عن حياة أفضل.

وفي آخر صرعات النظام الأمني السوري، أصدرت جامعة دمشق قراراً جديداً بخصوص شروط حصول الطلاب السوريين على كشف علاماتهم أو مصدقات تخرجهم من الجامعة.

ونشرت إذاعة (شام إف إم) الموالية اليوم الأحد نص القرار الصادر عن رئاسة جامعة دمشق والمتضمن “عدم منح كشف علامات أو مصدقة تخرج لطلاب سنة التخرج في 6 كليات إلا بشروط”.

وأكد القرار أن “أعضاء مجلس الجامعة وافقوا على اقتراح مجلس شؤون الطلاب المتضمن عدم منح طلاب سنة التخرج في كليات (الآداب والعلوم الإنسانية، الاقتصاد، التربية، الحقوق، الشريعة، العلوم السياسية في جامعة دمشق وفروعها) كشف علامات أو مصدقة تخرج، إلا بعد حصولهم على بيان تفصيلي من الهجرة والجوازات توضح فيه حركة القدوم والمغادرة”.

ولاقى القرار استهجاناً من الطلاب السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بـ “الاعتباطي” معربين عن استغرابهم من ربط الجامعة وطلابها بالهجرة الجوازات.

وقال آخرون إن هكذا قرارات غير مسؤولة، تسهم في حصار المواطن السوري أكثر وتجبر الطلاب على دفع الرشاوى، معتبرين أن الجامعة تسهم بهكذا قرارات في نشر الفساد أكثر من محاربته.

يشار إلى أن الكثير من طلاب الجامعات السوريين الذين اضطروا إلى السفر للخارج وترك دراستهم أو سافروا بعد تخرجهم فوراً وليس لديهم أوراق تثبت دراستهم في الجامعة أو تخرجهم منها من أجل استكمال تعليهم في الخارج، يعانون من موضوع استخراج هذه الأوراق كمصدقات التخرج أو كشف العلامات، ويدفعون الكثير من الأموال من أجل استخراجها.

وفي كثير من الأحيان ترفض إدارات الجامعات منحهم هذه الوثائق، متذرعة بأن السبب أمني، أو تطلب بأن يحضر الطالب شخصياً.