اعتقال مشتبه به في قتل 3 طالبات في مقاطعة أورينبورغ الروسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

اعتقلت وزارة الداخلية الروسية مشتبه فيه في الجريمة المدوية لمقتل 3 فتيات في مدينة غاي بمقاطعة أورينبورغ.

وأكدت إدارة وزارة الداخلية في المقاطعة أن أجهزة إنفاذ القانون تمكنت من إلقاء القبض على ألكسندر لازاريف (30 عاما)، بعد أن أعلن في وقت سابق من اليوم أنه مشتبه به في ارتكاب الجريمة الوحشية.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر في أجهزة إنقاذ القانون قوله إن المشتبه فيه اعتقل لدى محاولته سرقة سيارة في مدينة أورسك الواقعة على بعد 30 كلم عن غاي، قرب حدود كازاخستان.

وسبق للازاريف أن أمضى 9 سنوات وراء القضبان بعد إدانته بتهمة ارتكاب جريمة قتل أخرى، واقترف مخالفات متعددة في السجن.

وارتكبت الجريمة المدوية في غاي في 30 سبتمبر الماضي، إذ عثر داخل أحدى الشقق في عمارة سكنية، بعد اندلاع حريق فيها، على جثتي فتاتين واكتشفت جثة فتاة ثالثة أمام العمارة، وهن قد قتلن بسلاح أبيض بطريقة وحشية.