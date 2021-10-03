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دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابل

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

انفجار جديد في كابل - ارشيفية

سُمع اليوم الأحد دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابل.

وهذا ثاني انفجار بكابل اليوم، حيث أن انفجاراً سابقاً وقع بالقرب من مسجد العيدجة بالعاصمة الأفغانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأسفر الانفجار الأول عن مقتل عدة مدنيين في مسجد كان رواده يؤدون صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم حركة “طالبان” ذبيح الله مجاهد.

وكسر الانفجاران الهدوء النسبي الذي ساد العاصمة الأفغانية منذ عمليات الإجلاء التي شابتها الفوضى في أعقاب سيطرة “طالبان” على المدينة في أغسطس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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