شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عملية الهروب.. مشاهد تنشر لأول مرة عن أسرى نفق الحرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير لا تزال عملية هروب أسرى نفق الحرية، تكشف المزيد من مشاهد وكواليس العملية، حيث تناقلت وسائل إعلام على نطاق واسع مشاهد جديدة للأسرى، بعد هروبهم من سجن جلبوع، قبل وقوعهم في وقت لاحق في قبضة جنود الاحتلال.

وأظهرت صور وفيديو مشاهد تشنشر لأول مرة، للأسرى زكريا الزبيدي وأيهم كممجي ويعقوب قادرين ومناضل نفيعات أثناء مطاردتهم.

وتكف المشاهد عن وصولهم لمسجد قرية الناعورة بالداخل المحتل بعد تمكنهم من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع.

وكان النيابة العامة للاحتلال، قد قدمت اليوم الأحد للمحكمة، لوائح اتهام ضد الأسرى الستة الذي فروا من سجن الجلبوع، في السادس من سبتمبر الماضي.

وحسب لوائح الاتهام، فإن الأسرى كانوا يقضون عقوبات إثر إدانتهم بمخالفات أمنية في محاكم الاحتلال، باستثناء نفيعات، الزبيدي، ومحمود أبو بكر، الموقوفين حتى انتهاء إجراءات محاكمتهم.

كما قدمت لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بادعاء مساعدة الأسرى الستة على الفرار، وتنسب لوائح الاتهام للأسرى الستة تهمة الهروب من السجن، ولم توجه إليهم تهما أمنيا.

يذكر أن أجهزة أمن الاحتلال أعادت اعتقال الأسرى خلال أسبوعين بعد فرارهم.

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