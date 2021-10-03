شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. غرق سفينة بميناء السلطان قابوس نتيجة إعصار شاهين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، غرق سفينة خشبية بميناء السلطان قابوس، دون وقوع ضحايا بعد إنقاذ جميع أفراد طاقمها، نتيجة إعصار شاهين.

وكتب حساب اللجنة على موقع “تويتر” “عمان مستعدة” : غرق سفينة خشبية بميناء السلطان قابوس، وإنقاذ جميع أفراد طاقمها”.

وقالت اللجنة إن فريقا من هيئة البيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قام بزيارة الموقع، حيث تبين غرق السفينة بالكامل، وتم إنقاذ جميع طاقمها، موضحة أن السفينة لم يكن على متنها أي حمولة قبل غرقها.

وكانت قناة العربية، قد ذكرت في خبر عاجل لها، دخول عين الإعصار “شاهين” اليابسة في سلطنة عُمان.

وخفضت السلطات العمانية تصنيف إعصار شاهين إلى عاصفة مدارية.

وقالت الأرصاد العمانية: انخفاض تصنيف “شاهين” إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح 102 – 116 كيلو متر في الساعة.

وفى وقت سابق تعرضت سلطة عمان خلال الساعات من صباح اليوم، لهبوب رياح قوية مصاحبة للإعصار شاهين، وضرب المناطق الساحلية بقوة، وتتوالى اللقطات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر الحالة الجوية السيئة التي تتعرض لها بعض المدن في عمان، وما حل بها من دماء ومحصار المياة لمناطق سكانية كثيرة.