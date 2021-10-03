شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يطالب بإدانة دولية واضحة وصريحة للإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بإدانة دولية واضحة وصريحة لكل الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية، وتحرك لملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا في المحاكم الدولية.

جاء هذا في تصريح للوزير الإرياني أدان فيه الهجوم الحوثي الذي استهدف حي الروضة السكني شمال مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين بثلاثة صواريخ بالستية إيرانية الصنع، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال الإرياني: إن هذا الاستهداف المتعمد للمدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب عمل انتقامي جبان، يعكس فشل ميليشيا الحوثي، في تحقيق انتصار ميداني في المعارك الدائرة على أطراف المحافظة.

واستغرب وزير الإعلام اليمني، استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين من النساء والأطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي.