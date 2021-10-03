اخبار العالم

بالصور.. منتخبنا الأولمبي ينهي تحضيراته لافتتاح بطولة غرب آسيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بالصور.. منتخبنا الأولمبي ينهي تحضيراته لافتتاح بطولة غرب آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-03 | 21:32

بالصور.. منتخبنا الأولمبي ينهي تحضيراته لافتتاح بطولة غرب آسيا

204 مشاهدة

أنهى منتخبنا الاولمبي لكرة القدم وحدته التدريبية لمباراة منتخب فلسطين في افتتاح بطولة اتحاد غرب آسيا يوم غد الاثنين في المباراة التي ستقام على ملعب الامير بن فهد في الدمام، في البطولة التي تستمر لغاية الثاني عشر من الشهر الحالي.

وخاضَ منتخبنا الاولمبي وحدته التدريبية على ملعب رديف نادي الاتفاق في الدمام بتواجد جميع اللاعبين، باستثناء زيدان اقبال محترف مانشستر يونايتد الانكليزي تحت 23 عاماً.

 

وسيصل اللاعب في ساعة متأخرة من فجر الاثنين، كونه خاض مباراة ضمن الدوري الانكليزي الممتاز، أمس السبت، أمام فريق وسيخضع لنظام الفقاعة لحين معرفة نتيجة مسحة ، وتأكد غيابه عن مباراة الاولمبي امام منتخب فلسطين.

 

 

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا