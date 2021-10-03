الإصابة تبعد 'سولاقا' عن مباراتي لبنان والإمارات

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأحد، أن الإصابة تبعد ريبين سولاقا عن مباراتي لبنان والإمارات خلال الأيام المقبلة.



وقال الاتحاد في بيان، إنه "سيغيبُ لاعب منتخبنا الوطنيّ لكرة القدم، ريبين سولاقا، عن مباراتي لبنان والامارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".

وأضاف "أثبتت الفحوصات الطبية، التي أجريت للاعب ريبين سولاقا بعد انتهاء مباراة فريقه بوريرام يونايتد التايلندي، إصابته بتمزقٍ من الدرجة الاولى بالعضلة ويحتاج لراحة لمدة عشرة أيام، وتأكد غيابه عن مباراتي منتخبنا الوطني أمام منتخبي لبنان والامارات".

وسيلتقي العراق الخميس المقبل لبنان في الدوحة ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يلتقي الإمارات الثلاثاء من الأسبوع المقبل.