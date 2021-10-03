وكالة: عين إعصار "شاهين" تضرب اليابسة في سلطنة عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت "وكالة الأنباء العمانية"، مساء اليوم الأحد، بدخول عين الإعصار المداري "شاهين" إلى اليابسة في سلطنة عمان.



وذكرت الوكالة في خبر عاجل: "دخول عين الإعصار المداري حاليا بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدا ورياح شديدة سرعتها على جدار الإعصار ما بين 120 و150 كم في الساعة".

لكنها قالت لاحقا إنه تم "انخفاض تصنيف الإعصار المداري شاهين إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة (102 إلى 116 كم)"، مؤكدة تسجيل "تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة".

وفي هذا السياق أشارت الوكالة إلى أن "البحرية السلطانية العمانية تقدم مع الجهات المعنية الأخرى الدعم والمساندة للتعامل مع تداعيات الحالة المدارية شاهين كفرق الغوص للبحث والإنقاذ في عرض البحر والأودية والبرك المائية".

كما تعمل البحرية والجهات المعنية الأحرى على "توفير خدمة أعمال المسح الهيدروغرافي للمناطق المتأثرة جراء هذه الحالة الجوية إضافة إلى عمليات النقل البحري لمواد الإغاثة والاحتياجات الإنسانية الضرورية".

وأكد قائد شرطة محافظة الظاهرة رئيس اللجنة الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بالمحافظة، العقيد علي بن محمد النوفلي، جاهزية فرق الاستجابة بجميع القطاعات وتفعيل 29 مركزا للإيواء مجهزة بجميع الالتزامات استعداد للتأثيرات المحتملة للحالة المدارية "شاهين" في قادم الوقت.

وقال في تصريح لـ"وكالة الأنباء العمانية" إنه تم توزيع الفرق على جميع المناطق لسهولة الاستجابة لأي بلاغات أو حالات طارئة ناتجة عن تأثيرات الحالة والوصول إليها في أسرع وقت ممكن بالإضافة إلى مسح الأودية الرئيسة وتوسعتها من قبل الجهات المعنية والمجتمع.

وأشاد بتجاوب سكان المناطق التي قررت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة إخلاءها في بعض المناطق المنخفضة في ولايات عبري وضنك وينقل.

وأعلنت السلطات العمانية، في وقت سابق من الأحد، عن مقتل 3 أشخاص وفقدان آخرين جراء إعصار "شاهين" الذي يضرب السلطة.