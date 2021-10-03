فلسطين.. 12 حالة وفاة و872 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 12 حالة وفاة و872 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1380 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى في فلسطين 1,416,215 بينهم 776,687 تلقوا الجرعتين من التطعيم منهم 2,083 تلقوا 3 جرعات من التطعيم.