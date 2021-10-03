روسيا تسجل 25769 إصابة جديدة و890 وفاة بفيروس "كورونا"

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أعلى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ الثاني من يناير الماضي ، بتسجيلها 25769 إصابة مقارنة بيوم أمس 25219 إصابة ، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا 7 ملايين و586 ألفا و 536إصابة.



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن حصيلة ضحايا الفيروس شهدت ارتفاعا وقفزة غير مسبوقة في أعلى حصيلة وفيات منذ بداية الجائحة بـتسجيلها 890 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة ، مقابل 886 وفاة في اليوم السابق ليصل مجموعها إلى209 آلاف و 918 حالة وفاة ، وتماثل 15391 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ مجموع المتعافين 6 ملايين و 725 ألفا و 965 شخصا.