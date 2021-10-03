‏فاطمة بنت مبارك تهنئ سيما سامي بحوث بتعيينها مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

بعثت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رسالة تهنئة إلى سيما سامي بحوث، بمناسبة تعيينها مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.



‎وقالت : يسعدني أن أرفع لسعادتكم أجمل التهاني بمناسبة تعيينكم بمنصب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويسرني أن أعرب لكم عن تمنياتنا القلبية الصادقة بدوام التقدم والنجاح في هذا المنصب الأممي المهم الكفيل بتفعيل الجهود الإيجابية في سبيل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وإطلاق العنان للدور الحيوي الذي تلعبه نساء العالم في الدفع بمسيرة التنمية المستدامة، ونحن نؤكد في دولة الإمارات العربية المتحدة حرصنا الشديد على دعم برامج ومبادرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الرامية لبناء مستقبل أفضل للمرأة في الإمارات والعالم.