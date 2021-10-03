محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

أعلنت الأرصاد العمانية انخفاض تصنيف إعصار "شاهين" إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح 102 - 116 كلم في الساعة.



وكانت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان قد أعلنت أن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري "شاهين" حالياً على دائرة عرض 23.8 درجة شمالاً وخط طول 57.5 درجة شرقًا ويستمر في حركته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة.

ويبعد مركز الإعصار المداري حوالي 30 كم عن ولاية السويق، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ65 عقدة (120كم/ساعة).

ويستمر هيجان البحر بشدة على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 10-7 متر.

ومن المحتمل أن يستمر تأثير الحالة المدارية على محافظتي جنوب وشمال الباطنة بهطول أمطار غزيرة جداً (200 إلى 500 ملم) مصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة (45 إلى 65 عقدة).

وأهابت الهيئة بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.