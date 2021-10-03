محمد بن زايد يزور جناح صربيا في إكسبو 2020 دبي ويلتقي رئيسها

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جناح جمهورية صربيا الصديقة المشاركة في "إكسبو 2020 دبي" .



وكان في استقباله لدى وصوله الجناح .. فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس صربيا الذي افتتح جناح بلاده يوم أمس.

وأعرب عن سعادته بلقاء الرئيس الصربي .. متمنياً لصربيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الإماراتية - الصربية مزيداً من النماء والتطور.

وتعرف يرافقه الرئيس الصربي خلال جولته في الجناح .. على ما يجسده من ثقافة البلد وتاريخه ونهضته وما يطمح إلى تحقيقه لشعبه في المستقبل.

وأشاد بمستوى تنظيم الجناح وما يتضمنه من محتوى في مجالات الابتكار والإبداع وتقنية المعلومات والاتصالات والشركات الناشئة وتجسيده أهمية التكنولوجيا في تطور الحضارة .. إضافة إلى التعريف برؤية البلد الطموحة إلى المستقبل.

وأعرب عن تمنياته للقائمين على الجناح التوفيق في مشاركتهم ونقل صورة بلدهم وإنجازاته إلى العالم.