شكرا لقرائتكم خبر عن الأمارات: تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية في العين بسبب الظروف الجوي عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بلدية مدينة العين رفع جاهزيتها على مدار الساعة تأهباً للحالة المدارية " شاهين "عبر تجهيز الفرق الميدانية و وضع الخطط الضرورية وتوفير المعدات والآليات اللازمة لتفادي الاضرار التي تصاحب الحالة الجوية.

وقال فهد المنصوري مدير ادارة الطوارئ واستمرارية الأعمال ببلدية مدينة العين إن البلدية وزعت 65 صهريج مياه و مضخة سحب على 19 موقعاً في مدينة العين، مع توفير 20 معدة ثقيلة موزعة على خمسة مواقع رئيسية في المدينة ، بالإضافة إلى تخفيض منسوب مياه بحيرة" مبزرة "مع فتح شبكات تصريف مياه الامطار في المناطق التي ستتأثر بارتفاع منسوب الأمطار خلال الحالة الجوية.

وأوضح المنصوري أن البلدية خصصت 5 فرق للاستجابة تشمل 61 عضواً و 856 من القوى العاملة و عدد 126 سيارة و 97 من الآلات و المكائن المتخصصة، وذلك لمتابعة بلاغات تجمعات المياه و سقوط الاشجار و المشوهات الاخرى التي يتلقاها مركز الاتصال لاستقبال البلاغات و المكالمات الطارئة على الرقم 993 ،مع تخصيص رقم واتساب 026788888 للتواصل الآني.

وتتابع ادارة الطوارئ واستمرارية الاعمال بالبلدية الحالة الجوية بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية.

وحثت البلدية الجمهور والسائقين على عدم ارتياد أماكن جريان المياه في الاودية والشعاب والتجمعات المائية حفاظا على سلامتهم.