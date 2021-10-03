اخبار العالم

التعادل يحسم قمة ليفربول و سيتي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر التعادل يحسم قمة و سيتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-03 | 19:26

التعادل يحسم قمة ليفربول و سيتي

313 مشاهدة

حسم التعادل الإيجابي موقعة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (2-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب الأنفيلد مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة السابعة من الممتاز.
وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني (59) ومحمد صلاح (76)، بينما سجل هدفي السيتي كل من فيل فودين (69) وكيفين دي بروين (81).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا