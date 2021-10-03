تسجيل زيادة بوفيات كورونا في دولة أوروبية

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى زيادة في الوفيات وانخفاض في الإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 25 وفاة و3312 إصابة بالفيروس.

وسجلت إيطاليا 131031 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.