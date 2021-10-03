الكاظمي: ‏موعدنا 10 تشرين الأول لصنع التغيير

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن شبابنا هم الطليعة التي يعتمد عليها الشعب لإحداث التغيير، فيما أشار إلى موعد الانتخابات قائلاً "موعدنا 10 تشرين الأول لصنع التغيير".
وذكر الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، "شبابنا هم الطليعة التي يعتمد عليها الشعب، من أجل إحداث التغيير والإصلاح .. بوعيكم ووطنيتكم وبإصراركم على صنع المستقبل، تصبح الانتخابات عرساً وطنياً".
وأضاف، "انتخب من يحفظ وحدة العراق ومساره وسيادته، انتخب من يمثل روح الوطنية العراقية، موعدنا 10 تشرين الأول، لصنع التغيير".
وأضاف، "انتخب من يحفظ وحدة العراق ومساره وسيادته، انتخب من يمثل روح الوطنية العراقية، موعدنا 10 تشرين الأول، لصنع التغيير".