عمان.. أمطار غزيرة في ولاية "السويق" وقطع احترازي للكهرباء بسبب إعصار شاهين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الأرصاد العمانية دخول عين الإعصار المداري "شاهين" حالياً بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جداً ورياح شديدة سرعتها على جدار الإعصار ما بين 120 و150 كم في الساعة.



وشهدت ولاية السويق أمطارًا غزيرة جداً نتيجة تأثرها بالحالة المدارية "شاهين"، وقطع احترازي للتيار الكهربائي في بعض مناطق الولاية.

وكانت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان قد أعلنت أن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري "شاهين" حالياً على دائرة عرض 23.8 درجة شمالاً وخط طول 57.5 درجة شرقًا ويستمر في حركته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة.

وأهابت الهيئة الجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة