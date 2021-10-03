شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. سيف بن زايد يتقدم مشيعي جثمان شهيد الواجب خميس الهولي في دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

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تقدم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جموع المشيعين لجثمان شهيد الواجب الوطني المقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي الذي انتقل إلى جوار ربه بالأمس مع 3 من زملائه إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية مهمتهم الإنسانية.



وأدى صلاة الجنازة في مسجد الشهداء في القصيص بدبي حيث شيع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.

وأعرب عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الشهيد الهولي ودعا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار.