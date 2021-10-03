ما هي آخر تطورات الإعصار المداري "شاهين"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان عن آخر مستجدات الإعصار المداري "شاهين".



وقالت الهيئة إن آخر صور الأقمار الإصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري "شاهين" حالياً على دائرة عرض 23.8 درجة شمالاً وخط طول 57.5 درجة شرقًا ويستمر في حركته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة.

ويبعد مركز الإعصار المداري حوالي 30 كم عن ولاية السويق، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ65 عقدة (120كم/ساعة).

ويستمر هيجان البحر بشدة على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 10-7 متر، ومن المحتمل أن يستمر تأثير الحالة المدارية على محافظتي جنوب وشمال الباطنة بهطول أمطار غزيرة جداً (200 إلى 500 ملم) مصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة (45 إلى 65 عقدة).

ويستمر أيضاً هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية، في حين تتأثر محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية بعد منتصف الليل بأمطار غزيرة جداً (100 إلى 300 ملم) قد تكون رعدية تؤدي إلى فيضان الأودية وقد تتأثر محافظة مسندم بأمطار متفاوتة الغزارة صباح الغد، ومن المحتمل عبور مركز الحالة المدارية بين ولايتي المصنعة والسويق خلال الساعة القادمة.

ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج (8-12) متراً مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة 2 -3 أمتار.

وتهيب هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.