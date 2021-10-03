شكرا لقرائتكم خبر المنقوش: نواصل إخراج المرتزقة من ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن بلادها ما زالت تعمل على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا، وذلك وفق جدول زمني محدد.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في الكويت مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أمس، أن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت من ليبيا وهي بداية بسيطة جدا.

وأشادت المنقوش بالدور الإقليمي الذي تلعبه الكويت في أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة تطابق الرؤية بين الجانبين في حل أزمات المنطقة.