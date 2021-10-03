المنقوش: نواصل إخراج المرتزقة من ليبيا

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وأضافت خلال مؤتمر صحفي في الكويت مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أمس، أن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت من ليبيا وهي بداية بسيطة جدا.
وأشادت المنقوش بالدور الإقليمي الذي تلعبه الكويت في أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة تطابق الرؤية بين الجانبين في حل أزمات المنطقة.
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